Украинская теннисистка Костюк впервые в карьере вышла на Roland Garros

Украинская теннисистка Марта Костюк (№119 в мировом рейтинге) в трехсетовом поединке обыграла японку Куруми Нару (№148) и впервые в карьере вышла в основную сетку Roland Garros.

В первой партии финала квалификации наша соотечественница разгромила соперницу за 18 минут, не проиграв ни одного гейма – 6:0. Во втором сете теннисистки поменялись ролями. На этот раз Нара не оставила шансов Костюк, победив украинку со счетом 6:1. В решающий момент наша теннисистка сумела совладать с эмоциями и без особых проблем разобралась с японкой в третьей партии – 6:2.

Кроме Костюк в основную сетку Открытого чемпионата Франции попали украинки Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Катарина Завацкая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Свитолина вышла в полуфинал престижного турнира во французском Страсбурге.