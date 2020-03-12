Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала, как ей в срочном порядке пришлось покидать США из-за закрытия авиасообщения, вызванного коронавирусом.

"Это просто трэш! Нам звонят, сообщают, что с завтрашнего дня скорее всего закрывают аэропорт, и нельзя будет вылететь в Украину. Мы мчимся в апартаменты, собираем вещи и уже находимся на пути в аэропорт. Я никогда так быстро не собиралась, на это ушло всего 15 минут. С ума сойти, как быстро меняются наши планы", – рассказала Ястремская в сторис на своей странице в Instagram.

Даяна Ястремская Укринформ

Отметим, что другие украинские теннисистки Элина Свитолина и сестры Киченок также покинули Майами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина была шокирована после новостей об отмене крупного международного турнира в американском Индиан-Уэллсе из-за коронавируса.

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