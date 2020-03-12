Главная Новости
12 марта • обновлено в 14:30
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости тенниса

Украинка Ястремская экстренно покинула США из-за коронавируса

1.4т
Читать материал на украинском

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала, как ей в срочном порядке пришлось покидать США из-за закрытия авиасообщения, вызванного коронавирусом.

"Это просто трэш! Нам звонят, сообщают, что с завтрашнего дня скорее всего закрывают аэропорт, и нельзя будет вылететь в Украину. Мы мчимся в апартаменты, собираем вещи и уже находимся на пути в аэропорт. Я никогда так быстро не собиралась, на это ушло всего 15 минут. С ума сойти, как быстро меняются наши планы", – рассказала Ястремская в сторис на своей странице в Instagram.

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

Укринформ

Отметим, что другие украинские теннисистки Элина Свитолина и сестры Киченок также покинули Майами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина была шокирована после новостей об отмене крупного международного турнира в американском Индиан-Уэллсе из-за коронавируса.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Персоны
Даяна Ястремская Элина Свитолина Надежда Киченок
Место
США Майами
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
3
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Ден Хааг
VS
Фортуна
Тотал меньше 2,5 гола
2.08 Сделать ставку
Ле Ман
VS
Труа
Тотал меньше 2,5 гола
1.68 Сделать ставку
Реал
VS
Эйбар
Инд. тотал Реала больше 2.5
1.94 Сделать ставку
Лион
VS
Реймс
Инд. тотал Лиона больше 1.5
2.23 Сделать ставку
Фортуна
VS
Падерборн
Победа Фортуны
2.02 Сделать ставку
Фулхэм
VS
Брентфорд
Победа Фулхэма с форой (0)
1.99 Сделать ставку
Арминия
VS
Оснабрюк
Победа Арминии с форой (-1)
2.11 Сделать ставку
Гройтер Фюрт
VS
Гамбург
Гамбург не проиграет и тотал меньше 3.5
1.85 Сделать ставку
Лос-Анджелес Кингз
VS
Оттава Сенаторз
Победа Лос-Анджелеса в основное время
1.99 Сделать ставку
Колорадо Эвеланш
VS
Нью-Йорк Рейнджерс
Победа Нью-Йорка с форой в +1,0 шайбы
1.71 Сделать ставку