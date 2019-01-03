Украинка вышла в полуфинал теннисного супертурнира в Брисбене

Украинская теннисистка Леся Цуренко уверенно вышла в полуфинал супертурнира в Брисбене с призовым фондом 1 миллион долларов, победив в четвертьфинале 21-ю ракетку мира эстонку Анетт Контавейт — 7:5, :6:3.

Упорная игра была лишь в первом сете, который украинка буквально "вытянула" на морально-волевых , проиграв в самом начале свою подачу. Видимо, проигрыш сета так повлиял на эстонку, что во втором она практически без борьбы сдала матч.

Леся Цуренко

Выход в полуфинал турнира в Брисбене, где Цуренко уже поджидает чемпионка прошлогоднего US Open Наоми Осака, гарантирует теннисистке рекорд в обновленном рейтинге WTA. Украинка впервые войдет в топ-25 сильнейших. До этого наивысшим результатом у Цуренко было 26-е место.

Что касается полуфинального матча с японкой, то теннисистки между собой встречались два раза и обе встречи выиграла Осака.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Брисбене (Австралия) с призовым фондом в 1 млн долларов.

В 1/8 финала 24-летняя одесситка за 1 час 24 минуты в своем первом матче 2019 года неожиданно проиграла белоруске Александре Саснович —6:4, 0:6, 6:3.