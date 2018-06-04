Цуренко – Мугуруса: где смотреть исторический матч украинки на Roland Garros

Украинка Леся Цуренко в понедельник, 4 июня, проведет матч четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису Roland Garros. Наша соотечественница сразится с третьей ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой.

Увидеть игру 29-летней киевлянки можно будет в эфире телеканала "Евроспорт". Начало трансляции – ориентировочно в 17:30 по киевскому времени.

Отметим, что Леся Цуренко впервые в карьере сыграет в четвертом круге Roland Garros. Украинке на текущем турнире в Париже удалось выбить из сетки двух представительниц топ-20 мирового рейтинга – американку Коко Вандевеге и словачку Магдалену Рыбарикову.

Любопытно, что победитель дуэли Цуренко – Мугуруса встретится с сильнейшей в паре Серена Уильямс – Мария Шарапова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Леся Цуренко установила личный рекорд на Roland Garros.