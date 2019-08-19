Свитолина вернулась в топ-5 мирового рейтинга

Ведущая украинская теннисистка Элина Свитолина впервые с января 2019 года вернулась в топ-5 лучших теннисисток планеты. Это стало известно после обнародования свежего рейтинга WTA.

По сравнению с прошлой редакцией рейтинга Элина поднялась на две ступеньки и впервые с 6 января вернулась в лучшую пятерку мировой классификации. Свитолина занимает 5-ю позицию и отстает от Симоны Халеп (4-е место) на 251 очко.

Элина Свитолина 24tv.ua

Возглавляет рейтинг, как и прежде, японка Наоми Осака, в тройку лучших попадают также Эшли Барти (Австралия) и Каролина Плишкова (Чехия).

В топ-50 входят всего три украинские теннисистки - помимо Свитолиной, которая стабильно находится на первых ролях в рейтинге, это Даяна Ястремская (33-е место) и Леся Цуренко (40-е). У Катерины Козловой - 74-я позиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина шикарной победой стартовала на супертурнире в Цинциннати, однако затем уступила в третьем круге.

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