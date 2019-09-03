Впервые в карьере! Свитолина эффектно вышла в полуфинал US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в своей карьере вышла в полуфинал Открытого чемпионата США с призовым фондом $26 470 000.

В матче 1/4 финала US Open 24-летняя одесситка разобралась с представительницей Великобритании Йоханной Контой, занимающей 16-й номер в рейтинге WTA.

Йоханна Конта

Поединок последнего в сезоне турнира Большого Шлема продлился менее двух часов и завершился со счетом 6:4, 6:4.

Элина Свитолина

В первом сете было заметно, что Элина чувствует себя комфортно против Конты. Удобный ритм и долгие розыгрыши играли в пользу украинки. Раз за разом Элина била под неудобную левую руку британке, что приносило ей успех.

Элина Свитолина

Создавалась впечатление, что Свитолина заранее знает все комбинации представительницы Великобритании.

Во второй партии Конта демонстрировала свой максимум, но даже несмотря на это, теннисистка из Украины переигрывала ее.

Элина Свитолина

При счете 3:2 Свитолина могла дважды брать ключевой гейм, однако уступила свою подачу. Это лишь разозлило украинку, и уже следующий гейм был ею выигран всухую.

В дальнейшем наша спортсменка не оставила никаких шансов оппонентке.

Йоханна Конта

Новости Свитолина установила уникальное достижение

В 1/2 финала Свитолина сразится с победительницей пары Серена Уильямс - Ван Цян.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1/8 финала украинка одержала победу над Мэдисон Киз ( 7:5, 6:4).

В 1/16 финала 5-я ракетка мира из Одессы обыграла 19-летнею соотечественницу Даяну Ястремскую (32-й номер мирового рейтинга) – 6:2, 6:0.

Ранее Элина прошла Уитни Осигве (2:0) и Винус Уильямс (2:0).

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