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3 сентября • обновлено в 21:17
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Впервые в карьере! Свитолина эффектно вышла в полуфинал US Open

Впервые в карьере! Свитолина эффектно вышла в полуфинал US Open
Поединок продлился около двух часов
3.1т Читать материал на украинском

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в своей карьере вышла в полуфинал Открытого чемпионата США с призовым фондом $26 470 000.

В матче 1/4 финала US Open 24-летняя одесситка разобралась с представительницей Великобритании Йоханной Контой, занимающей 16-й номер в рейтинге WTA.

Йоханна Конта

Йоханна Конта

Поединок последнего в сезоне турнира Большого Шлема продлился менее двух часов и завершился со счетом 6:4, 6:4.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

В первом сете было заметно, что Элина чувствует себя комфортно против Конты. Удобный ритм и долгие розыгрыши играли в пользу украинки. Раз за разом Элина била под неудобную левую руку британке, что приносило ей успех.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Создавалась впечатление, что Свитолина заранее знает все комбинации представительницы Великобритании.

Во второй партии Конта демонстрировала свой максимум, но даже несмотря на это, теннисистка из Украины переигрывала ее.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

При счете 3:2 Свитолина могла дважды брать ключевой гейм, однако уступила свою подачу. Это лишь разозлило украинку, и уже следующий гейм был ею выигран всухую.

В дальнейшем наша спортсменка не оставила никаких шансов оппонентке.

Йоханна Конта

Йоханна Конта

Новости
Свитолина установила уникальное достижение

В 1/2 финала Свитолина сразится с победительницей пары Серена Уильямс - Ван Цян.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1/8 финала украинка одержала победу над Мэдисон Киз ( 7:5, 6:4).

В 1/16 финала 5-я ракетка мира из Одессы обыграла 19-летнею соотечественницу Даяну Ястремскую (32-й номер мирового рейтинга) – 6:2, 6:0.

Ранее Элина прошла Уитни Осигве (2:0) и Винус Уильямс (2:0).

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Тема
US Open
Персона
Элина Свитолина
Место
США
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Умничка!)
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
А от Серена - то справді серйозна перевірка на здатність взяти Шолом
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