Свитолина – Стивенс: где смотреть финал Итогового турнира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в воскресенье, 28 октября, сразится за победу в финале Итогового турнира в Сингапуре с призовым фондом $ 7 000 000. Соперницей нашей спортсменки станет победительница Открытого чемпионата США-2017 американка Слоан Стивенс.

Начало встречи в Сингапуре – в 13:30 по киевскому времени.

Увидеть первый в истории украинского тенниса финал Итогового турнира можно будет в эфире телеканала "Первый национальный". Также поединок будут транслировать российские вещатели "Матч!Планета" и "Матч!Игра".

Элина Свитолина WTA

Напомним, что Слоан Стивенс и Элина Свитолина стали победительницами в своих группах. В борьбе за путевку в финал украинка в трех сетах обыграла голландку Кики Бертенс, а американца одолела чешку Каролину Плишкову.

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина получила престижную награду Женской теннисной ассоциации.