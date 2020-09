Свитолина выиграла престижный турнир во Франции

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина выиграла престижный турнир во французском Страсбурге с призовым фондом в 225 тысяч долларов.

В финальном матче 1-я ракетка нашей страны разобралась с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной - 6:4, 1:6, 6:2.

Поединок складывался для нашей соотечественницы не самым удачным образом. После победного первого сета, украинка вчистую проиграла вторую партию. В решающем сете Свитолина смогла собраться, и добыть необходимый результат.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Свитолина 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. Рыбакина подала 1 эйс, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.

2️⃣nd title of the season! 🏆



The No.2 seed @ElinaSvitolina defeats Rybakina, 6-4, 1-6, 6-2.#IS20 pic.twitter.com/GWGM4h1zM1