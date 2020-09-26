Свитолина выиграла престижный турнир во Франции
Свитолина и Рыбакова впервые встретились в официальных матчах
Для пятой ракетки мира из Украины этот трофей стал вторым в сезоне
В 2020 году Элина провела 23 матча, в которых одержала 16 побед
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина выиграла престижный турнир во французском Страсбурге с призовым фондом в 225 тысяч долларов.
В финальном матче 1-я ракетка нашей страны разобралась с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной - 6:4, 1:6, 6:2.
Поединок складывался для нашей соотечественницы не самым удачным образом. После победного первого сета, украинка вчистую проиграла вторую партию. В решающем сете Свитолина смогла собраться, и добыть необходимый результат.
Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Свитолина 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. Рыбакина подала 1 эйс, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.
2️⃣nd title of the season! 🏆— wta (@WTA) September 26, 2020
The No.2 seed @ElinaSvitolina defeats Rybakina, 6-4, 1-6, 6-2.#IS20 pic.twitter.com/GWGM4h1zM1
Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина в полуфинале была сильнее белоруски Арины Соболенко – 6:2, 4:6, 6:4.
В четвертьфинале Свитолина (№5 в мировом рейтинге) одержала уверенную победу над швейцаркой Жиль Тайхман (6:4, 6:3). В 1/8 финала одесситка победила первую ракетку Польши Магду Линетт.