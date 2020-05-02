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3 мая • обновлено в 23:00
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Свитолина разбила свою машину на карантине

10.9т
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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина попала в неприятную ситуацию на карантине.

Во время одной из поездок первая ракетка нашей страны не вписалась в поворот и в дребезги разбила левое зеркало заднего вида.

"Когда забыла, как управлять автомобилем", - с грустным сарказмом подписала кадр Элина.

Свитолина разбила свою машину на карантине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Свитолина устроила сексуальную провокацию в TikTok – видеохостинге для создания коротких видео.

Наша прославленная теннисистка в ролике демонстрировала свое белье, начиная с блузки. Затем появлялись якобы снятые бюстгальтер и трусики.

До этого Элина не смогла сдержать своих эмоций после того, как узнала про отмену Wimbledon из-за пандемии коронавируса.

У себя в TikTok первая ракетка нашей страны выложила видео, на котором плачет под песню Селин Дион - All by myself.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Элина Свитолина
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