МоваЯзык

Топ-темы:

Свитолина показала, как ее настоящий отдых отличается от Instagram'ного

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Теннис
730
Элина Свитолина

Элина Свитолина в купальнике.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина лето проводит на французской Ривьере.

У себя в Instagram титулованная украинская теннисистка выложила забавный снимок со своего катания на водных лыжах.

В кадре Элина пытается не упасть, сделав при этом очень сосредоточенное лицо.

"Праздники: ожидание / реальность", – подписала кадры Свитолина, для сравнение выложив свою другую хорошо поставленную фотографию в купальнике.

Элина Свитолина на водных лыжах

Элина Свитолина на водных лыжах Instagram Элины Свитолиной

Элина Свитолина крупным планом

Элина Свитолина крупным планом Instagram Элины Свитолиной

Элина Свитолина на яхте

Элина Свитолина на яхте Instagram Элины Свитолиной

Элина Свитолина в синем платье

Элина Свитолина в синем платье Instagram Элины Свитолиной

Элина Свитолина во Франции

Элина Свитолина во Франции Instagram Элины Свитолиной

Ранее украинка сфотографировалась в раздельном купальнике вместе со своим молодым человеком – французом Гаэлем Монфисом.

2 июля Элина снялась для обложки второго выпуска "Forbes Ukraine", посвященного женщинам, которые сделали себя сами.

Поделиться в Facebook
  2. Спорт
  3. Теннис