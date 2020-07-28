Свитолина показала, как ее настоящий отдых отличается от Instagram'ного

Первая ракетка Украины Элина Свитолина лето проводит на французской Ривьере.

У себя в Instagram титулованная украинская теннисистка выложила забавный снимок со своего катания на водных лыжах.

В кадре Элина пытается не упасть, сделав при этом очень сосредоточенное лицо.

"Праздники: ожидание / реальность", – подписала кадры Свитолина, для сравнение выложив свою другую хорошо поставленную фотографию в купальнике.

Элина Свитолина на водных лыжах Instagram Элины Свитолиной

Элина Свитолина крупным планом Instagram Элины Свитолиной

Элина Свитолина на яхте Instagram Элины Свитолиной

Элина Свитолина в синем платье Instagram Элины Свитолиной

Элина Свитолина во Франции Instagram Элины Свитолиной

Ранее украинка сфотографировалась в раздельном купальнике вместе со своим молодым человеком – французом Гаэлем Монфисом.

2 июля Элина снялась для обложки второго выпуска "Forbes Ukraine", посвященного женщинам, которые сделали себя сами.