Свитолина показала, как ее настоящий отдых отличается от Instagram'ного
Элина Свитолина в купальнике.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина лето проводит на французской Ривьере.
У себя в Instagram титулованная украинская теннисистка выложила забавный снимок со своего катания на водных лыжах.
В кадре Элина пытается не упасть, сделав при этом очень сосредоточенное лицо.
"Праздники: ожидание / реальность", – подписала кадры Свитолина, для сравнение выложив свою другую хорошо поставленную фотографию в купальнике.
Элина Свитолина на водных лыжах Instagram Элины Свитолиной
Элина Свитолина крупным планом Instagram Элины Свитолиной
Элина Свитолина на яхте Instagram Элины Свитолиной
Элина Свитолина в синем платье Instagram Элины Свитолиной
Элина Свитолина во Франции Instagram Элины Свитолиной
Ранее украинка сфотографировалась в раздельном купальнике вместе со своим молодым человеком – французом Гаэлем Монфисом.
2 июля Элина снялась для обложки второго выпуска "Forbes Ukraine", посвященного женщинам, которые сделали себя сами.