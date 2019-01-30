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Шарапова вызвала гнев у россиян отказом играть на турнире в РФ

1.4тЧитать материал на украинском

Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение прекратить участие в турнире WTA в Санкт-Петербурге. Спортсменка должна была сразиться со своей соотечественницей Дарьей Касаткиной.

Болельщики заклеймили экс-первую ракетку мира, обвинив ее в отсутствии патриотизма. "Американка Шарапова хотя бы придумала новую отмазку", "Она с акцентом уже говорит, русский язык забывает", "Пусть домой едет", "Это просто неуважение к России, пусть едет домой в США", "Какая она российская теннисистка? Всю жизнь прожила в США, а мы кричим: "Наша!" - возмутились решением Шараповой любители тенниса.

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Шарапова вызвала гнев у россиян отказом играть на турнире в РФ

Шарапова вызвала гнев у россиян отказом играть на турнире в РФ

Шарапова вызвала гнев у россиян отказом играть на турнире в РФ

Шарапова вызвала гнев у россиян отказом играть на турнире в РФ

Шарапова вызвала гнев у россиян отказом играть на турнире в РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, Марию Шарапову неприятно удивил сильный мороз в Санкт-Петербурге, где ей пришлось играть. Теннисистка выложила фото с шокированным выражением лица и прогнозом погоды.

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Персона
Мария Шарапова
Место
РоссияСанкт-Петербург
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