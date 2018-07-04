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Шарапова опозорилась на Уимблдоне

2.8тЧитать новость на украинском

Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова с треском проиграла стартовый матч Уимблдона. В трех сетах -6:7,7:6,6:4 именитую теннисистку выбила ее соотечественница Виталия Дьяченко , занимающая место во второй сотне мирового рейтинга.

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Свое поражение Шарапова прокомментировала так:

-У меня были шансы на победу в этом матче. Хотя я и не показываю свой лучший теннис, я была в нескольких очках от победы. Но, знаете, порой так случается,что ты имеешь все шансы на победу, но проигрываешь. Сегодня был именно тот случай, — цитирует россиянку официальный сайт WTA.

К сожалению, не смогли преодолеть стартовый барьер в Лондоне и три наши теннисистки-Элина Свитолина, Катерина Бондаренко и Катерина Козлова.

Как сообщал OBOZREVATEL,Стаховский победил на Уимблдоне в пятисетовом триллере

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Тема
Wimbledon
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
там была такая борьба. очень интересно, девчонки молодцы, а вот украинка свитолина, вяло, блекло. без борьбы проиграла никому не известной девочки, вот это позор.
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