Шарапова опозорилась на Уимблдоне

Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова с треском проиграла стартовый матч Уимблдона. В трех сетах -6:7,7:6,6:4 именитую теннисистку выбила ее соотечественница Виталия Дьяченко , занимающая место во второй сотне мирового рейтинга.

Свое поражение Шарапова прокомментировала так:

-У меня были шансы на победу в этом матче. Хотя я и не показываю свой лучший теннис, я была в нескольких очках от победы. Но, знаете, порой так случается,что ты имеешь все шансы на победу, но проигрываешь. Сегодня был именно тот случай, — цитирует россиянку официальный сайт WTA.

К сожалению, не смогли преодолеть стартовый барьер в Лондоне и три наши теннисистки-Элина Свитолина, Катерина Бондаренко и Катерина Козлова.

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