"Не задумываясь": Свитолина заявила об участии на Олимпиаде-2020

Первая ракетка Украины, одна из ведущих теннисисток мира Элина Свитолина поделилась планами на следующий сезон, затронув тему выступления на Олимпиаде-2020.

По правилам ITF (Международной федерации тенниса), спортсменки для участия в Олимпийских играх должны выполнить минимальный норматив по выступлениям в матчах Кубка Федерации за свою страну.

Элина Свитолина

"Конечно, Олимпиада у меня в планах. Есть огромное желание во второй раз в своей карьере выступить на главном спортивном форуме четырехлетия. Я всегда рада выступать за сборную на Кубке Федерации – к сожалению, не всегда позволяет здоровье. В сезоне очень много турниров, и всегда присутствует риск травмироваться. Отношения с другими девушками в сборной? Мы все нормально между собой общаемся и дружим. Никаких проблем!" – заявила Свитолина во время общения с журналистами в Киеве. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Также Элина рассказала о том, как предоставила финансовую помощь молодой украинской теннисистке Дарье Лопатецкой, которая из-за сложной травмы выбыла из строя на долгий период.

Новости Свитолина назвала цели на следующий сезон

"Я увидела пост в интернете. У ее команды были финансовые затруднения, чтобы оплатить операцию. Я, не задумываясь, сразу предложила свою помощь. Дарья – очень перспективная девочка", – добавил Элина Свитолина.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио.

На предыдущей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Свитолина дошла до четвертьфинала, сенсационно обыграв по ходу турнира легендарную американку Серену Уильямс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина и Ястремская совершили прорыв в итоговом рейтинге 2019 года.

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