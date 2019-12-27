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27 декабря • обновлено в 21:58
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"Не самая приятная вещь": знаменитая теннисистка сделала откровенное признание

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Знаменитая испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса заявила, что научилась справляться с одиночеством, которое характерно для представителей этого вида спорта.

Победительница Wimbledon-2019 рассказала, что старается много времени общаться со своей командой.

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Гарбинье Мугуруса

Гарбинье Мугуруса

"Конечно, жизнь любого теннисиста связана с одиночеством. Это не самая приятная вещь. Приходится много путешествовать в течение всего года. Во время пребывания в отеле ты остаешься наедине с самим собой, со своими мыслями. В номере нет никого, кроме тебя, телевизора и планшета. Впрочем, я научилась справляться с подобными ситуациями. Стараюсь хорошо проводить любой день и беседовать со своей командой", – цитирует Мугурусу XSPORT со ссылкой на Tennis World USA.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая ракетка Украины Элина Свитолина может не выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио из-за конфликта с национальной федерацией.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Wimbledon
Персона
Гарбинье Мугуруса
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