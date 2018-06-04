Легендарная американка огорошила фанов перед матчем с Шараповой в 1/8 RG

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс была вынуждена сняться с Открытого чемпионата Франции в преддверии матча 1/8 против россиянки Марии Шараповой из-за травмы руки.

Об этом говорится в сообщении на сайте WTA.

Стоит отметить, что Серена до противостояния прокомментировала фрагменты книги Шараповой "Неудержимая. Моя жизнь", где россиянка рассказала об очных противостояниях с младшей из сестер.

По словам американки, "книга – на сто процентов слухи", по крайней мере те части, которым уделила внимание теннисистка.

Таким образом, Шарапова без боя прошла в четвертьфинал, где встретится с лучшей в паре Гарбинье Мугуруса (Испания) – Леся Цуренко (Украина).

Как сообщал OBOZREVATEL, Леся Цуренко установила личный рекорд на нынешнем "Ролан Гаросс".