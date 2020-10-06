Из-за мамы украинской теннисистки на корт Roland Garros вызвали саперов с собаками

Во время матча украинской теннисистки Дарьи Лопатецкой против Бренды Фругвиртовой в 1/32 финала юниорского Roland Garros случился не очень приятный инцидент.

Как сообщает издание OpenCourt, мама нашей спортсменки наблюдала за игрой с трибуны корта №11 и в какой-то момент отошла, оставив на лавке сумку Nike. Организаторы Открытого чемпионата Франции подождали 15 минут, но за ней так никто и не явился. На место прибыли саперы с собаками, но не выявили в сумке взрывоопасных веществ.

Журналисты информагентства попытались пообщаться с Филоненко, чтобы узнать, есть ли у нее теперь проблемы с французской полицией, но оказалось, что она не знает английский.

Отметим, что Лопатецкая выиграла тот поединок в двух сетах (6:1, 7:6) и вышла в 1/16 финала турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, российскую теннисистку Яну Сизикову заподозрили в участии в договорном матче на Roland Garros.