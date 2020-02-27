Из-за коронавируса: Украина обратилась к Японии по матчу Кубка Федерации

Федерация тенниса Украины обратилась к генеральному секретарю японской федерации Хироси Сузуки и ITF с предложением перенести поединки Кубка Федерации между сборными в Украину.

Как сообщает информагентство Xsport, таким образом ФТУ отреагировала на решение Международной теннисной федерации (ITF) провести матчи между командами Японии и Эквадора при пустых трибунах, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Сборная Украины по теннису

В процессе принятия этого решения организация провела консультации с Министерством здравоохранения и труда Японии и министерством спорта страны.

Напомним, что по результатам жеребьевки Украина должна сыграть на выезде против Японии в рамках плей-офф Кубка Федерации, поединки которого запланированы на 17-18 апреля 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, наша команда вышла в плей-офф Кубка Федерации благодаря непростой победе над сборной Эстонии в первой группе Евро-Африканской зоны.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!