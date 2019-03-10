Француз, бразилец и русский солдат: с кем встречаются украинские спортсменки

Спортсменки всегда привлекали мужскую армию болельщиков не только своими медальными успехами, но и внешностью.
Фанаты следят за своими любимицами, часто представляя себя на месте их вторых половинок. Но звезды спорта не торопятся завязывать отношения с простыми смертными.
OBOZREVATEL предлагает список самых известных украинских спортсменок, а также их бойфрендов.
Парень каратистки Анжелики Терлюги - Ноа Бич
Ноа Бич – тоже каратист. Пара вместе уже больше года.
Анжелига Терлюга и Ноа Бич
Анжелига Терлюга и Ноа Бич
Парень Элины Свитолиной - Гаэль Монфис
Лучшая теннисистка Украины начала встречаться с 33-летним французом в прошлом году. Периодически пара постит совместное видео и фото.
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Парень Дарьи Белодид - Фабио Базиле
Итальянец обладает золотой медалью Олимпийских игр в Рио по дзюдо.
Дарья Белодед и Фабио Базиле
Дарья Белодед и Фабио Базиле
Муж Марины Бех-Романчук - Михаил Романчук
Михаил – чемпион Европы и чемпион мира по плаванию. Пара связала себя узами брака в прошлом году.
Марина и Михаил Романчук
Марина и Михаил Романчук
Парень Марты Костюк - Алексей Захаров.
Алексей – российский теннисист, который в ноябре 2018 был призван в армию РФ.
Марта Костюк и Алексей Захаров
Марта Костюк и Алексей Захаров
Парень Марии Кручовой - Александр Логинов
Украинская биатлониста Мария Кручова встречается с лучшим биатлонистом России Алксандром Логиновым. Спортсмен в 2014 году отбыл двухгодичную дисквалификацию.
Мария Кручова и Александр Логинов
Мария Кручова и Александр Логинов
Парень Юлии Левченко - Юрий Кищенко
Специализация одессита Кищенко бег на 1500 метров. Бойфренд красивейшей спортсменки Украины выигрывал забеги на чемпионате страны.
Юлия Левченко и Юрий Кищенко
Юлия Левченко и Юрий Кищенко
Юлия Левченко и Юрий Кищенко
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