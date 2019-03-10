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Француз, бразилец и русский солдат: с кем встречаются украинские спортсменки

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Спортсменки всегда привлекали мужскую армию болельщиков не только своими медальными успехами, но и внешностью.

Фанаты следят за своими любимицами, часто представляя себя на месте их вторых половинок. Но звезды спорта не торопятся завязывать отношения с простыми смертными.

OBOZREVATEL предлагает список самых известных украинских спортсменок, а также их бойфрендов.

Парень каратистки Анжелики Терлюги - Ноа Бич

Ноа Бич – тоже каратист. Пара вместе уже больше года.

Анжелига Терлюга и Ноа Бич

Анжелига Терлюга и Ноа Бич

Instagram

Анжелига Терлюга и Ноа Бич

Анжелига Терлюга и Ноа Бич

Instagram

Парень Элины Свитолиной - Гаэль Монфис

Лучшая теннисистка Украины начала встречаться с 33-летним французом в прошлом году. Периодически пара постит совместное видео и фото.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Instagram

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Instagram

Парень Дарьи Белодид - Фабио Базиле

Итальянец обладает золотой медалью Олимпийских игр в Рио по дзюдо.

Дарья Белодед и Фабио Базиле

Дарья Белодед и Фабио Базиле

Instagram

Дарья Белодед и Фабио Базиле

Дарья Белодед и Фабио Базиле

Instagram

Муж Марины Бех-Романчук - Михаил Романчук

Михаил – чемпион Европы и чемпион мира по плаванию. Пара связала себя узами брака в прошлом году.

Марина и Михаил Романчук

Марина и Михаил Романчук

Instagram

Марина и Михаил Романчук

Марина и Михаил Романчук

Instagram

Парень Марты Костюк - Алексей Захаров.

Алексей – российский теннисист, который в ноябре 2018 был призван в армию РФ.

Марта Костюк и Алексей Захаров

Марта Костюк и Алексей Захаров

Instagram

Марта Костюк и Алексей Захаров

Марта Костюк и Алексей Захаров

Instagram

Парень Марии Кручовой - Александр Логинов

Украинская биатлониста Мария Кручова встречается с лучшим биатлонистом России Алксандром Логиновым. Спортсмен в 2014 году отбыл двухгодичную дисквалификацию.

Мария Кручова и Александр Логинов

Мария Кручова и Александр Логинов

Instagram

Мария Кручова и Александр Логинов

Мария Кручова и Александр Логинов

Instagram

Парень Юлии Левченко - Юрий Кищенко

Специализация одессита Кищенко бег на 1500 метров. Бойфренд красивейшей спортсменки Украины выигрывал забеги на чемпионате страны.

Юлия Левченко и Юрий Кищенко

Юлия Левченко и Юрий Кищенко

Instagram

Юлия Левченко и Юрий Кищенко

Юлия Левченко и Юрий Кищенко

Instagram

Юлия Левченко и Юрий Кищенко

Юлия Левченко и Юрий Кищенко

Instagram

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Юлия ЛевченкоМарина БехМария КручоваАнжелика ТерлюгаЭлина СвитолинаМарта Костюк
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