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Джокович отреагировал на дисквалификацию с US Open

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Теннис
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Новак Джокович

Новак Джокович извинился за свое поведение на US Open. ABC News

Первая ракетка мира Новак Джокович принес извинения за инцидент, который привел к его дисквалификации с US Open.

"Вся эта ситуация сделала меня грустным и опустошенным. Я спросил о состоянии женщины-лайнсмена, и мне сказали, что, к счастью, с ней все хорошо. Мне невероятно жаль, что я вызвал у нее такой стресс. Это было случайно и неправильно. Что касается дисквалификации, то я буду работать над тем, чтобы это стало уроком для меня как для игрока и человека. Приношу свои извинения US Open", – написал сербский теннисист на своей странице в Facebook.

Новак Джокович прокомментировал свою дисквалификацию с US Open

Новак Джокович прокомментировал свою дисквалификацию с US Open Facebook Новака Джоковича

Напомним, что Джокович был отстранен от участия в турнире Большого шлема после того, как попал мячом по женщине-лайнсмену в матче четвертого круга против Пабло Карреньо-Бусты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сербский теннисист организовал выставочный турнир Adria Tour, на котором случилась вспышка коронавируса. После этого в хорватском Сплите появилась надпись, адресованная первой ракетке мира.

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