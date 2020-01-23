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23 января • обновлено в 18:21
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"Бумеранг" Свитолиной: шедевральный удар украинки на Australian Open взорвал сеть

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Звезда украинского и мирового тенниса Элина Свитолина выполнила фантастический удар в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии – Australian Open – против американки Лорен Дэвис.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

WTA twitter

В решающий момент матча, на тайбрейке второй партии украинке удался совершенно сумасшедший прием при выходе к сетке. Мяч после резанного удара Свитолиной с бэкхенда приземлился на стороне соперницы, а потом бумерангом вернулся на часть корта Свитолиной. Дэвис не успела коснуться мяча, а по правилам это очко в пользу украинки.

Невероятно красивый момент, без сомнения, войдет в нарезки лучших ударов в теннисе по итогам года.

"Возможно", удар всей моей жизни", – подписала Свитолина видео у себя в Twitter.

Отметим, что Элина в четвертый раз подряд вышла в третий круг австралийского мейджора. На следующей стадии соперницей украинки будет экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса из Испании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Свитолина с флагом Украины произвела фурор на Australian Open.

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Автор
Юрий Трохимчук
Тема
Australian Open
Персона
Элина Свитолина
Место
Австралия Мельбурн
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