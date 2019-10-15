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15 октября • обновлено в 16:58
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19-летняя украинская теннисистка разгромила российскую чемпионку Кубка Кремля

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Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская с уверенной победы стартовала на турнире в Москве Кубок Кремля. Украинка в первом круге разгромила россиянку Дарью Касаткину со счетом 6:1, 6:4.

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

Для победы Даяне потребовались 1 час и 21 минута, за это время она дважды подала навылет и реализовала 6 из 8 брейк-поинтов. Отметим, что Касаткина являлась действующей победительницей Кубка Кремля, где она победила в 2018 году.

Соперницей Ястремской во втором раунде станет представительница Бельгии Кирстен Флипкенс.

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На соревнования в Москве также заявлена первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая в статусе лидера посева стартует во втором раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ястремская после завершения турнира в Тяньцзине (Китай) приняла участие в официальной фотосессии.

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Персона
Даяна Ястремская
Место
Россия Москва
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Молодец)
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70rus xxx
70rus xxx
Я рад за Даяну,так держать.
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