15-летняя украинка выиграла престижный теннисный турнир

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая стала победительницей турнира ITF China Tonghai Women’s $25000 tournament в Гонконге с призовым фондом 25 тысяч долларов.

Дарья Лопатецкая Большой теннис Украины

В финальном поединке 15-летняя харьковчанка в двух партиях обыграла 19-летнюю китайскую теннисистку Ма Шуюэ: 6:4 6:3.

Встреча продолжалась чуть более полутора часов. За это время Лопатецкая подала три эйса, сделала три двойных ошибки, пять раз взяла подачу соперницы и отдала три гейма на своей подаче.

Эта победа стала для украинки 12-й подряд на кортах в Гонконге. На прошлой неделе Дарья в финале ITF World Tennis Tour обыграла представительницу Чехии Барбору Штефкову: 6:4, 6:2

Дарья Лопатецкая Instagram

Дарья Лопатецкая Instagram

Дарья Лопатецкая Instagram

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Как сообщал OBOZREVATEL, в июне прошлого года Лопатецкая с мировым рекордом выиграла турнир ITF в Турции.

Наша соотечественница стала самой молодой спортсменкой, которая сыграла в финале профессионального турнира.

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