15-летняя украинка выиграла престижный теннисный турнир

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая стала победительницей турнира ITF China Tonghai Women’s $25000 tournament в Гонконге с призовым фондом 25 тысяч долларов.
Дарья Лопатецкая
Большой теннис Украины
В финальном поединке 15-летняя харьковчанка в двух партиях обыграла 19-летнюю китайскую теннисистку Ма Шуюэ: 6:4 6:3.
Встреча продолжалась чуть более полутора часов. За это время Лопатецкая подала три эйса, сделала три двойных ошибки, пять раз взяла подачу соперницы и отдала три гейма на своей подаче.
Эта победа стала для украинки 12-й подряд на кортах в Гонконге. На прошлой неделе Дарья в финале ITF World Tennis Tour обыграла представительницу Чехии Барбору Штефкову: 6:4, 6:2
Дарья Лопатецкая
Дарья Лопатецкая
Дарья Лопатецкая
Как сообщал OBOZREVATEL, в июне прошлого года Лопатецкая с мировым рекордом выиграла турнир ITF в Турции.
Наша соотечественница стала самой молодой спортсменкой, которая сыграла в финале профессионального турнира.
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