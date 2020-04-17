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17 апреля • обновлено в 16:07
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"Танки, ракеты, Росгвардия": российский комментатор Орлов возмутился действиями правительства

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Российский комментатор Геннадий Орлов возмутился из-за того, что правительство страны не может помочь людям во время пандемии коронавируса.

"А правительство зачем существует? Оно должно помогать людям, для того его и выбирают. Я смотрю на инструменты, придуманные нынешней властью. Кому нужны сейчас танки, ракеты, Росгвардия? Врачи нужны! И учителя. Это намного важнее для развития жизни. Все эти инструменты, которые придумываются, не работают. Ну как можно довести медицину… Начали показывать правду – ее ведь не скрыть", – цитирует Орлова издание Чемпионат.

Геннадий Орлов

Геннадий Орлов

Sportbox

Он также отметил, что если правительство не будет должным образом помогать спорту, то его нужно менять.

"Пандемия показывает всем нам, что не те направления развиваются в государстве, не те векторы выбраны. Понимаете? И это очень обидно. Спорту обязательно нужно помогать, но не профессиональному, а тем местам, где дети воспитываются, будущее нации. Здесь государство обязано помогать. А если не будет помогать, то надо менять все правительство", – считает Орлов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Василий Уткин высказался о полной бессмысленности существования российского государства во время пандемии коронавируса.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Персона
Геннадий Орлов
Место
Россия
Тег
правительство
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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
искандеры забыл, им реально смешно
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