"Ничего, кроме правды": Facebook забанил украинского художника за "истинное лицо России"

Социальная сеть Facebook почти на сутки заблокировала украинского художника Андрея Ярмоленко, автора кровавых альтернативных плакатов к Чемпионату мира по футболу в России.

Пользователи соцсети устроили флешмоб в его поддержку с требованием разблокировать его.

"Его забанили за последние работы, в которых нет ничего, кроме правды. Абсолютно понятно, кого эта правда волнует", ― написал участник флешмоба Руслан Горовой.

Отметим, что в своей серии плакатов художник изобразил жестокость РФ и ее агрессию в мире: сбитый "Боинг", украинских политзаключенных, бомбардировки в Алеппо.

Плакат из серии к Чемпионату мира по футболу Facebook Andriy Yermolenko

Плакат из серии к Чемпионату мира по футболу Facebook Andriy Yermolenko

Facebook Andriy Yermolenko

Facebook Andriy Yermolenko

Facebook Andriy Yermolenko

Facebook Andriy Yermolenko

Как писал OBOZREVATEL, защитник сборной Англии Дэнни Роуз попросил свою семью остаться дома и не ехать на ЧМ-2018 по футболу в Россию из-за опасности в этой стране.