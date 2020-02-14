Главная Новости
15 февраля • обновлено в 00:18
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Звезды украинского спорта страстно отметили День Валентина - фото

1.1т
Читать материал на украинском

14 февраля отмечается День всех влюбленных. Известные украинские спортсмены поздравили своих половинок в сети.

Капитан "Динамо" Виктор Цыганков снимок с девушкой подписал: "С Днем святого Валентина! Я тебя люблю!".

Happy Valentine’s Day 🥰 I love you 💙

A post shared by Viktor Tsygankov 🇺🇦 (@viktortsygankov) on

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский признался в любви супруге: "Любимая, нежная, милая, с Днем влюбленных, родная моя. С каждым днем люблю тебя все сильнее я".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко добавил фото с супругой Кристен Пазик. "Всегда, в любви, вместе", - написал Шевченко.

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко разметил в Instagram фото со своей невестой Владой Седан.

Happy Valentine’s Day 🎈

A post shared by Alex Zinchenko (@zinchenko_96) on

Партнер украинца по "Ман Сити" Кевин Де Брюйне опубликовал фото с женой и двумя детьми.

Our valentine 🥰@lacroixmichele

A post shared by Kevin De Bruyne (@kevindebruyne) on

Испанский форвард "Динамо" (Киев) Фран Соль поделился снимком с возлюбленной.

Саблистка Ольга Харлан разместила фото со своим бойфрендом - итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.

Лидер сборной Украины по каратэ Станислав Горуна выставил на своей странице фотографию со своим сыном.

Баскетболист сборной Украины Максим Пустозвонов, недавно сделавший предложение своей девушке Лане Кауфман во Дворце спорта в Киеве, написал: "День Святого Валентина у нас каждый день. Люблю тебя".

Голкипер "Мариуполя" Рустам Худжамов выложил страстное фото, подписав его: "Страстно любите, страстно живите, страстно играйте!". Интересно, что Худжамов обнимает возлюбленную во вратарских перчатках.

Новости
"Любовь всей моей жизни": украинские политики разоткровенничались в День Валентина

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук фото со своим возлюбленным, пловцом Михаилом Романчуком подписала так: "Ты лучший в мире. Лучший муж... Лучший друг... Люблю тебя".

Знаменитая гимнастка Анна Ризатдинова поделилась фото с одного из своих выступлений, на котором все понятно без слов:

#happyvalentinesday ❤️

A post shared by Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova) on

Легкоатлетка Юлия Левченко: "Вы - чье-то счастье".

You’re someone’s happiness ❤️

A post shared by Yuliia Levchenko (@levchenkou) on

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко трогательно поздравил с Днем святого Валентина.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Питтсбург Пингвинз
VS
Монреаль Канадиенс
Победа Питтсбурга в основное время
1.88 Сделать ставку
Коламбус Блю Джекетс
VS
Нью-Йорк Рейнджерс
Победа Нью-Йорка с нулевой форой
2.08 Сделать ставку
Каролина Харрикейнз
VS
Нью-Джерси Дэвилз
Победа Нью-Джерси с форой в +1,0 шайбы
1.93 Сделать ставку
Виннипег Джетс
VS
Сан-Хосе Шаркс
Победа Виннипега в основное время
2,07 Сделать ставку
Лион
VS
Страсбур
Победа хозяев
1.74 Сделать ставку
Прима
VS
Хорн
Украинец финиширует выше немца
2.3 Сделать ставку
Барселона
VS
Хетафе
Обе команды забьют
1.88 Сделать ставку
Аталанта
VS
Рома
Обе команды забьют
1.42 Сделать ставку
Болонья
VS
Дженоа
Ничья
3.64 Сделать ставку
Мехелен
VS
Андерлехт
Победа гостей
2.475 Сделать ставку