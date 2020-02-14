Звезды украинского спорта страстно отметили День Валентина - фото

14 февраля отмечается День всех влюбленных. Известные украинские спортсмены поздравили своих половинок в сети.

Капитан "Динамо" Виктор Цыганков снимок с девушкой подписал: "С Днем святого Валентина! Я тебя люблю!".

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский признался в любви супруге: "Любимая, нежная, милая, с Днем влюбленных, родная моя. С каждым днем люблю тебя все сильнее я".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко добавил фото с супругой Кристен Пазик. "Всегда, в любви, вместе", - написал Шевченко.

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко разметил в Instagram фото со своей невестой Владой Седан.

Партнер украинца по "Ман Сити" Кевин Де Брюйне опубликовал фото с женой и двумя детьми.

Испанский форвард "Динамо" (Киев) Фран Соль поделился снимком с возлюбленной.

Саблистка Ольга Харлан разместила фото со своим бойфрендом - итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.

Лидер сборной Украины по каратэ Станислав Горуна выставил на своей странице фотографию со своим сыном.

Баскетболист сборной Украины Максим Пустозвонов, недавно сделавший предложение своей девушке Лане Кауфман во Дворце спорта в Киеве, написал: "День Святого Валентина у нас каждый день. Люблю тебя".

Голкипер "Мариуполя" Рустам Худжамов выложил страстное фото, подписав его: "Страстно любите, страстно живите, страстно играйте!". Интересно, что Худжамов обнимает возлюбленную во вратарских перчатках.

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук фото со своим возлюбленным, пловцом Михаилом Романчуком подписала так: "Ты лучший в мире. Лучший муж... Лучший друг... Люблю тебя".

Знаменитая гимнастка Анна Ризатдинова поделилась фото с одного из своих выступлений, на котором все понятно без слов:

Легкоатлетка Юлия Левченко: "Вы - чье-то счастье".

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко трогательно поздравил с Днем святого Валентина.

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