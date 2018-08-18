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Знаменитая украинская чемпионка официально завершила карьеру

2.1тЧитать новость на украинском

Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова завершила спортивную карьеру. При этом чемпионка мира, Европы и Всемирных игр надеется поехать на Олимпийские игры в Токио в штабе сборной:

"Спорт для меня закрытая история и я не хочу, чтобы об этой истории говорили с каким-то сожалением. Мне кажется, что вместе со своей командой я сделала просто невозможное, так как в детстве у меня не было каких-то колоссальных данных, по которым можно было бы определить – ага, она сто процентов станет звездой. Все, что вот вы видели в Рио, – это сделано упорным трудом и только. Там таланта очень мало", - цитирует 25-летнюю крымчанку 112.ua.

Прокомментировала Анна и свое фото в Instagram с намеком на Токио-2020.

Tokyo 2020 💁🏻‍♀️🙄?!!

Публикация от Anna Rizatdinova (@annarizatdinova)

"Знаю, что очень много болельщиков хотят, чтобы я выступала в Токио. И я понимала, как надпись "Может быть, в Токио?" поднимет людям настроение и добавит им вдохновения – поэтому мне было интересно. Хочу поехать в штабе национальной сборной. Надеюсь, что мне дадут аккредитацию, и я буду поддерживать все виды спорта без исключения", - отметила Ризатдинова.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Ризатдинова 12 ноября 2017 года родила мальчика, которого назвали Романом. При этом имени отца ребенка она не назвала, однако ранее СМИ сообщали о ее романе со скандальным олигархом Александром Онищенко.

Персона
Анна Ризатдинова
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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