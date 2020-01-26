Знаменитая девушка-боец забила соперницу, эффектно победив в чемпионском бою

Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Крис Сайборг (21–2, 1 NC) дебютировала в конкурирующем промоушене Bellator.

Крис Сайборг

Сайборг - Бадд

В рамках турнира Bellator 238 34-летняя бразильянка победила Джулию Бадд (13–2), завоевав титул чемпионки в полулегком весе.

Сайборг - Бадд

Титулованная Крис с первых секунд пошла вперед, буквально смяв 36-летнюю канадку. Избиение закончилось в четвертом раунде, когда после лоу-кика Бадд упала на канвас, и рефери моментально принял решение остановить бой.

Сайборг - Бадд

Cris Cyborg defeats Julia Budd (TKO/stoppage)#Bellator238 pic.twitter.com/yncK1nCpgr — GIF Skull: JOIN DARK ORDER. Follow @GIFSkullJr (@GIFSkull) January 26, 2020

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сайборг выложила в Instagram видео с тем, как ее настраивает на бой тренер. В ролике наставник эмоционально что-то говорит девушке, а потом неожиданно отвешивает ей оплеуху.

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