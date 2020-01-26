Главная Новости
26 января • обновлено в 16:21
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Знаменитая девушка-боец забила соперницу, эффектно победив в чемпионском бою

1.4т
Читать материал на украинском

Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Крис Сайборг (21–2, 1 NC) дебютировала в конкурирующем промоушене Bellator.

Крис Сайборг

Крис Сайборг

Сайборг - Бадд

Сайборг - Бадд

В рамках турнира Bellator 238 34-летняя бразильянка победила Джулию Бадд (13–2), завоевав титул чемпионки в полулегком весе.

Сайборг - Бадд

Сайборг - Бадд

Титулованная Крис с первых секунд пошла вперед, буквально смяв 36-летнюю канадку. Избиение закончилось в четвертом раунде, когда после лоу-кика Бадд упала на канвас, и рефери моментально принял решение остановить бой.

Сайборг - Бадд

Сайборг - Бадд

Новости
Знаменитый российский боец победил мощным нокаутом в Bellator

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сайборг выложила в Instagram видео с тем, как ее настраивает на бой тренер. В ролике наставник эмоционально что-то говорит девушке, а потом неожиданно отвешивает ей оплеуху.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Bellator" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Bellator
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги