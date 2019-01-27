''Жалкое зрелище'': ''позорный нокаут'' Емельяненко шокировал россиян

В Инглвуде (штат Калифорния, США) в финальном поединке Гран-при Bellator в тяжелом весе Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру.

Бой завершился победой Бейдера нокаутом на 35-й секунде, вызвав настоящий шок у российский болельщиков. Фанаты в сети называют такое зрелище позорным.

"Федя стар конечно, Бейдер конечно скрыл удар, но руку чуть ли не из за *опы вытащил, нужно реагировать на такие удары, а Федя старый и пробитый, к сожалению", "Поймал первую плюху и заснул, лучше бы он финал не вышел, я понимаю была бы заруба пару раундов и Бейдер бы выиграл, но это просто пи*дец", "При всем уважении - это позорище. и смех, и грех. Ладно хоть не с ноги, а то бы вообще убил", - пишут юзеры.

После поединка известный экс-боец ММА Олег Тактаров заявил, что на поражение Федора повлияло присутствие Эдгара Запашного в его команде.

Бейдер в интервью рассказал, как нокаутировал Емельяненко, заявив, что долго тренировал этот удар.

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