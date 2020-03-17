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17 марта • обновлено в 10:47
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Япония выступила с заявлением о проведении Олимпиады-2020

1.1т
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Олимпийские игры в Токио пройдут, как и планировалось, в июле–августе 2020 года, несмотря на опасения, связанные с коронавирусом.

"Мы преодолеем распространение инфекции и проведем Олимпиаду без проблем, как и планировалось", – сказал Абэ, чьи слова приводит BBC.

Синдзо Абэ

Синдзо Абэ

Также было отмечено, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен принять окончательное решение о том, пройдет ли Олимпиада в Токио в этом году.

В Японии было зафиксировано более 1400 случаев заражения коронавирусом. Проведение Олимпиады-2020 в Токио оценивается более чем в 10 миллиардов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские спортсмены продолжают подготовку к Олимпийским играм-2020 в Токио, несмотря на вспышку коронавируса в стране.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Олимпиада-2020
Персона
Синдзо Абэ
Место
Япония
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