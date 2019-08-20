"Вы такое видели?!" На ЧМ по шахматам произошел невероятный случай со сборной Украины

С 16 по 18 августа в Минске прошел 3-й чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу среди кадетов. Настоящий фурор на мундиале произвела украинская семья Прочаевых.

В категории до 10 лет впервые за всю историю турнира выступали четвернята: Оля, Тина, Алина и Елизавета. Старшая сестра Нина соревновалась среди 12-леток. Старший брат Иван тоже играет в шахматы, но присутствовал в качестве болельщика.

Несмотря на то, что украинки призовых мест не заняли, на уникальную семью обратила внимание Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

Двукратная чемпионка Европы и вице-чемпионка мира по блицу Наталья Жукова также не смогла сдержать эмоций.

"Вы такое видели? Я - никогда! Четверняшки из Киева участвовали в чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу до 10 лет, а их старшая сестра - до 12. Честно говоря, я впервые в жизни видела четвернят, а чтобы все еще увлекались шахматами, то что-то невероятное. Низкий поклон родителям!", - написала Жукова у себя в Facebook.

Мама Елена Прочаева Facebook Елены Прочаевой

Facebook Елены Прочаевой

Facebook Елены Прочаевой

Facebook Елены Прочаевой

Facebook Елены Прочаевой

Facebook Елены Прочаевой

Facebook Елены Прочаевой

Facebook Елены Прочаевой

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии выразили восторг украинской шахматисткой, объявившей бойкот чемпионату мира

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