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"Вы такое видели?!" На ЧМ по шахматам произошел невероятный случай со сборной Украины

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С 16 по 18 августа в Минске прошел 3-й чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу среди кадетов. Настоящий фурор на мундиале произвела украинская семья Прочаевых.

В категории до 10 лет впервые за всю историю турнира выступали четвернята: Оля, Тина, Алина и Елизавета. Старшая сестра Нина соревновалась среди 12-леток. Старший брат Иван тоже играет в шахматы, но присутствовал в качестве болельщика.

Несмотря на то, что украинки призовых мест не заняли, на уникальную семью обратила внимание Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

Двукратная чемпионка Европы и вице-чемпионка мира по блицу Наталья Жукова также не смогла сдержать эмоций.

"Вы такое видели? Я - никогда! Четверняшки из Киева участвовали в чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу до 10 лет, а их старшая сестра - до 12. Честно говоря, я впервые в жизни видела четвернят, а чтобы все еще увлекались шахматами, то что-то невероятное. Низкий поклон родителям!", - написала Жукова у себя в Facebook.

"Вы такое видели?!" На ЧМ по шахматам произошел невероятный случай со сборной Украины

Мама Елена Прочаева

Мама Елена Прочаева

Facebook Елены Прочаевой

"Вы такое видели?!" На ЧМ по шахматам произошел невероятный случай со сборной Украины

Facebook Елены Прочаевой

"Вы такое видели?!" На ЧМ по шахматам произошел невероятный случай со сборной Украины

Facebook Елены Прочаевой

"Вы такое видели?!" На ЧМ по шахматам произошел невероятный случай со сборной Украины

Facebook Елены Прочаевой

"Вы такое видели?!" На ЧМ по шахматам произошел невероятный случай со сборной Украины

Facebook Елены Прочаевой

"Вы такое видели?!" На ЧМ по шахматам произошел невероятный случай со сборной Украины

Facebook Елены Прочаевой

"Вы такое видели?!" На ЧМ по шахматам произошел невероятный случай со сборной Украины

Facebook Елены Прочаевой

"Вы такое видели?!" На ЧМ по шахматам произошел невероятный случай со сборной Украины

Facebook Елены Прочаевой

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Темы
шахматы чемпионат мира по шахматам
Место
Беларусь Минск
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