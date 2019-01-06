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Вскрылся грандиозный обман в бою Мейвезера в Японии - фотофакт

4.5тЧитать материал на украинском

Известный бойцовский аналитик и бывший боец ММА Робин Блэк привел доказательства постановочного боя между Флойдом Мейвезером и Теншином Насукавой в Японии.

Блэк сопоставил траекторию ударов Флойда и падений Теншина и нашел несоответствия.

"Это славная японская традиция: представлять [миру] юную суперзвезду подобным образом", – написал канадец под видео.

Блогер tribuna.com покадрово разобрал обзор от Блэка.

Первый нокдаун

Вскрылся грандиозный обман в бою Мейвезера в Японии - фотофакт

Мейвезер попадает Теншину открытой перчаткой за ухо. В профессиональном боксе удар открытой перчаткой нужен скорее для того, чтобы сбить блок. Им сложно потрясти соперника: боксер бьет не ударными костяшками, не заводит локоть, чтобы попасть жестко – это больше похоже на оплеуху. Флойд даже не старается довернуть запястье, чтобы ударить хоть немного сильнее.

Вскрылся грандиозный обман в бою Мейвезера в Японии - фотофакт

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Затем Флойд бьет вдогонку правой, но не попадает. Японец падает.

Вскрылся грандиозный обман в бою Мейвезера в Японии - фотофакт

Второй нокдаун

Вскрылся грандиозный обман в бою Мейвезера в Японии - фотофакт

Флойд скрещивает ноги и упирается обеими перчатками Теншину в лоб. В таком положении Мейвезер практически беззащитен: голова и корпус открыты с обеих сторон и даже несильный удар выведет его из равновесия. Но Флойд – предельно умный боксер (потому и остался непобедимым), он избегает даже малейшие намеки на опасность. Даже если учесть, что по правилам бокса японец ему не соперник, шальной удар через руку мог потрясти американца и лишить равновесия.

Вскрылся грандиозный обман в бою Мейвезера в Японии - фотофакт

Затем Флойд попадает боковым Теншину в область виска, снова открытой перчаткой. Но голова японца дергается не в сторону (как должна бы), а назад. После этого он заваливается на спину.

Вскрылся грандиозный обман в бою Мейвезера в Японии - фотофакт

Вскрылся грандиозный обман в бою Мейвезера в Японии - фотофакт

Третий нокдаун

Вскрылся грандиозный обман в бою Мейвезера в Японии - фотофакт

Мейвезер снова попадает левым боковым открытой перчаткой и заряжается на прямой удар справа. Сила удара сильно зависит от ног, поэтому когда боксер бьет правой, он должен вывернуть пятку наружу и повернуть бедро – Флойд этого не делает. Блэк объясняет, что в последовавшем ударе просто не могло быть достаточной силы (на самом деле прямым ударом Флойд даже не попал – это видно на одном из повторов).

Вскрылся грандиозный обман в бою Мейвезера в Японии - фотофакт

Вскрылся грандиозный обман в бою Мейвезера в Японии - фотофакт

Но Теншин валится назад и пролетает полринга. Если же предположить, что боковой удар открытой перчаткой был настолько сильным, то японец отлетел бы влево.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 декабря 2018-го Мейвезер принял участие в турнире Rizin 14. Американец трижды отправлял в нокдаун Насукаву в выставочном поединке по правилам бокса. После боя 41-летний Мейвезер сообщил, что заработал за трехминутный бой 9 млн долларов.

Персона
Флойд Мейвезер
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