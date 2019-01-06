Вскрылся грандиозный обман в бою Мейвезера в Японии - фотофакт

Известный бойцовский аналитик и бывший боец ММА Робин Блэк привел доказательства постановочного боя между Флойдом Мейвезером и Теншином Насукавой в Японии.
Блэк сопоставил траекторию ударов Флойда и падений Теншина и нашел несоответствия.
One Minute #BREAKDOWN: @TeppenTenshin vs @FloydMayweather - Exhibition Bout! #bink— Robin Black (@robinblackmma) 31 декабря 2018 г.
It’s a great #Japanese tradition to showcase a young superstar this way.
Enjoy The Festivities.@RIZINFF @rizin_PR @ufc @joerogan @danawhite @ChaelSonnen @TheNotoriousMMA @TheRock @garyvee #art pic.twitter.com/2BRxbnPsr4
"Это славная японская традиция: представлять [миру] юную суперзвезду подобным образом", – написал канадец под видео.
Блогер tribuna.com покадрово разобрал обзор от Блэка.
Первый нокдаун
Мейвезер попадает Теншину открытой перчаткой за ухо. В профессиональном боксе удар открытой перчаткой нужен скорее для того, чтобы сбить блок. Им сложно потрясти соперника: боксер бьет не ударными костяшками, не заводит локоть, чтобы попасть жестко – это больше похоже на оплеуху. Флойд даже не старается довернуть запястье, чтобы ударить хоть немного сильнее.
Затем Флойд бьет вдогонку правой, но не попадает. Японец падает.
Второй нокдаун
Флойд скрещивает ноги и упирается обеими перчатками Теншину в лоб. В таком положении Мейвезер практически беззащитен: голова и корпус открыты с обеих сторон и даже несильный удар выведет его из равновесия. Но Флойд – предельно умный боксер (потому и остался непобедимым), он избегает даже малейшие намеки на опасность. Даже если учесть, что по правилам бокса японец ему не соперник, шальной удар через руку мог потрясти американца и лишить равновесия.
Затем Флойд попадает боковым Теншину в область виска, снова открытой перчаткой. Но голова японца дергается не в сторону (как должна бы), а назад. После этого он заваливается на спину.
Третий нокдаун
Мейвезер снова попадает левым боковым открытой перчаткой и заряжается на прямой удар справа. Сила удара сильно зависит от ног, поэтому когда боксер бьет правой, он должен вывернуть пятку наружу и повернуть бедро – Флойд этого не делает. Блэк объясняет, что в последовавшем ударе просто не могло быть достаточной силы (на самом деле прямым ударом Флойд даже не попал – это видно на одном из повторов).
Но Теншин валится назад и пролетает полринга. Если же предположить, что боковой удар открытой перчаткой был настолько сильным, то японец отлетел бы влево.
Как сообщал OBOZREVATEL, 31 декабря 2018-го Мейвезер принял участие в турнире Rizin 14. Американец трижды отправлял в нокдаун Насукаву в выставочном поединке по правилам бокса. После боя 41-летний Мейвезер сообщил, что заработал за трехминутный бой 9 млн долларов.