"Все, хватит": Емельяненко записал неожиданное обращение к девушкам

Скандальный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко записал видеообращение, в котором попросил девушек не писать ему сообщения в социальных сетях.

Спортсмен неожиданно признался, что "нашел себе невесту". "Девушки, милые дамы! Не думал, что я такой востребованный гражданин в вашем обществе. Все, хватит мне писать в директ, я нашел себе невесту. Спасибо вам большое за отклик, всех благ вам земных и благодати. Будьте счастливы и любимы!" – заявил Емельяненко в видеообращении в социальной сети Indtagram.

Отметим, что Александр продолжает подготовку к поединку против Магомеда Исмаилова, который из-за коронавируса был перенесен на 24 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Емельяненко показал видео, на котором он лежит на кровати под капельницей.

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