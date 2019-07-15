Впервые в истории: сборная Украины по синхронному плаванью стала чемпионом мира

Сборная Украины по синхронному плаванию в южнокорейском городе Кванджу впервые в своей истории завоевала золото чемпионата мира по водным видам спорта.

Наши спортсменки стали лучшими в новом виде программы – хайлайте, который впервые был включен в программу мирового первенства. В упорной борьбе наши синхронистки опередили спортсменок Италии и Испании.

Итоговая таблица первенства

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Хайлайты - дисциплина синхронного плавания, в которой выступают 10 спортсменок. За две минуты, которые длится выступление, оно должно включать в себя минимум четыре обязательных типа акробатических элементов, по сложности и чистоте выполнения которых и определяется победитель. Новая дисциплина вошла в программу синхронного плавания по итогам технического конгресса Международной федерации плавания в 2017 году.

Как сообщал OBOZREVATEL,Международная федерация баскетбола (ФИБА) обнародовала заключительный рейтинг силы женских национальных сборных накануне старта чемпионата Европы. Украина поднялась в нем на восьмую строчку.

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