Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Впервые в истории: сборная Украины по синхронному плаванью стала чемпионом мира

18.3т Читать материал на украинском

Сборная Украины по синхронному плаванию в южнокорейском городе Кванджу впервые в своей истории завоевала золото чемпионата мира по водным видам спорта.

Наши спортсменки стали лучшими в новом виде программы – хайлайте, который впервые был включен в программу мирового первенства. В упорной борьбе наши синхронистки опередили спортсменок Италии и Испании.

Итоговая таблица первенства

Итоговая таблица первенства

Новости
Победа сборной Украины вызвала истерику в России

Хайлайты - дисциплина синхронного плавания, в которой выступают 10 спортсменок. За две минуты, которые длится выступление, оно должно включать в себя минимум четыре обязательных типа акробатических элементов, по сложности и чистоте выполнения которых и определяется победитель. Новая дисциплина вошла в программу синхронного плавания по итогам технического конгресса Международной федерации плавания в 2017 году.

Как сообщал OBOZREVATEL,Международная федерация баскетбола (ФИБА) обнародовала заключительный рейтинг силы женских национальных сборных накануне старта чемпионата Европы. Украина поднялась в нем на восьмую строчку.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
9
Комментарии
11
12
Смешно
63
Интересно
17
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Аносов Александр
Аносов Александр
это потому что россия и китай в этом виде не выступает
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Kiev Mangust
Kiev Mangust
Аносов Александр, настолько убогие эти россия и Китай
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кор Павел
Кор Павел
Красавицы молодцы! Но автор ошибается, Россия не истерит, мы свое в следующем году возьмем
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
CARGO 100
CARGO 100
Ну молодцы ...
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1

Блоги / мнения

ads pixel