Вице-чемпион Европы из России получил пулю в висок

Серебряный призёр юниорского чемпионата Европы 2017 года по пулевой стрельбе из города Орла Валерий Давыдов получил ранение в висок и был госпитализирован.

Как сообщила пресс-атташе Стрелкового союза России Елена Новикова инцидент не связан с тренировочным процессом.

Валерий Давыдов

"Инцидент произошел вне спортивного объекта и не имеет никакого отношения к тренировочному процессу и соревнованиям. По имеющейся на данной момент информации, выстрел был сделан из травматического оружия. Безусловно, это является человеческой трагедией, которая требует деликатного разбирательства", - цитирует ТАСС Новикову.

По ее словам, состояние Давыдова критическое. "Но мы [Стрелковый союз России] будем помогать ему бороться за жизнь", - уточнил собеседник агентства.

Напомним, что недавно чемпиона мира по тяжелой атлетике застрелили в баре.