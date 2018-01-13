УкрEngРус
ЭкономикаШоу

Вице-чемпион Европы из России получил пулю в висок

4.7тЧитать новость на украинском

Серебряный призёр юниорского чемпионата Европы 2017 года по пулевой стрельбе из города Орла Валерий Давыдов получил ранение в висок и был госпитализирован.

Как сообщила пресс-атташе Стрелкового союза России Елена Новикова инцидент не связан с тренировочным процессом.

Новости
Состояние критическое. Вратарь во время тренировки получил пулю в голову

Валерий Давыдов

"Инцидент произошел вне спортивного объекта и не имеет никакого отношения к тренировочному процессу и соревнованиям. По имеющейся на данной момент информации, выстрел был сделан из травматического оружия. Безусловно, это является человеческой трагедией, которая требует деликатного разбирательства", - цитирует ТАСС Новикову.

По ее словам, состояние Давыдова критическое. "Но мы [Стрелковый союз России] будем помогать ему бороться за жизнь", - уточнил собеседник агентства.

Напомним, что недавно чемпиона мира по тяжелой атлетике застрелили в баре.

Читайте все новости по теме "Пулевая стрельба" на Обозревателе.

Тема
Пулевая стрельба
Место
Россия
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости