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21 февраля • обновлено в 14:50
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"Вирус лицемерия и невежества": известный украинский чемпион сорвался из-за бунта в Новых Санжарах

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Лидер и капитан сборной Украины по каратэ Станислав Горуна жестко высказался о ситуации в Новых Санжарах Полтавской области, где случились массовые беспорядки из-за коронавируса.

"ШОК. Читаю новости и а…еваю. В темные времена видно светлых людей, говорите? У нас светлых, наверное, не осталось – одна темнота в головах! В душах! Вирус лицемерия, невежества, ненависти, нетерпимости, подкрепленный штаммами "искреннего христианина" с крестиком на груди и "настоящего патриота" с гимном на устах. СТЫД. За людей, которые забрасывали камнями автобусы с соотечественниками, которые перекрывали дороги, рыли траншеи, палили шины. Молясь и исполняя гимн. Благодаря Бога, что там, в самолете, нет никого из родных. Лицемеры!!!", – написал Горуна у себя в Facebook.

Станислав Горуна

Станислав Горуна

wkf.net

Также он добавил, что испытывает злость по поводу бытовых условий и уровня медицинских услуг, которые оказываются эвакуированным украинцам из Уханя.

"2020 год, бляха муха. Один душ на 70 пациентов в терапевтическом отделении? Мы не только уровнем сознания застряли в средневековье, но и уровнем медицины! Уровнем образования, уровнем управления государством/местным самоуправлением. День достоинства? Нет, день презрения!!!", – отметил Горуна.

Станислав Горуна – призер чемпионатов мира и Европы по каратэ, чемпион Всемирных игр 2017 года и Европейских игр 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр Нацгвардии, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая из-за коронавируса граждан Украины. В ходе столкновений пострадали 9 полицейских и один гражданский, задержаны 24 участника акции.

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Читайте все новости по теме "Протесты в Новых Санжарах" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Трохимчук
Тема
Протесты в Новых Санжарах
Персона
Станислав Горуна
Место
Украина
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фил филька
фил филька
северный габон наконец то пришел в средневековую европу!)
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
День достоинства рагулей
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