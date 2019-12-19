В WADA готовят новую подставу России

Глава комитета расследований WADA Гюнтер Юнгер считает, что необходимо повторно проверить российских спортсменов, которые были признаны невиновными в употреблении запрещенных препаратов.

Как сообщает агентство РБК, эта процедура противоречит решениям Международного спортивного арбитража, однако Юнгер не уверен в правильности полученных результатов после обнаружения информации о манипуляциях с базой данных Московской лаборатории.

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По его словам, следователи добыли достаточное количестве улик, чтобы повторно проверить допинг-пробы "чистых" российских спортсменов.

Напомним, что РУСАДА не согласилось с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) и собирается подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин назвал "ерундой" информацию о том, что у России могут забрать право на проведение Евро-2020.

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