В Украине состоялся Международный турнир по спортивной гимнастике "Ukraine International Cup 2019"

В течение двух дней – 30-го и 31-го марта 2019 на помосте киевского Дворца спорта происходило масштабное мероприятие в мире спортивной гимнастики – XVII Международный турнир по спортивной гимнастике "Ukraine International Cup 2019". Организатором и учредителем международного турнира является Олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта – Стелла Захарова. Мероприятие проходило под эгидой Международного благотворительного фонда "Спорт и дети", президентом и основателем которого является выдающаяся спортсменка Стелла Георгиевна.

Пресс-служба

"Ukraine International Cup 2019" – это международный турнир, включенный в календарный план FIG (The International Gymnastics Federation). Это мероприятие единственный в своем роде, который сегодня представляет Украину на международной спортивной арене. "Ukraine International Cup" уже традиционно проходит весной в Киеве во Дворце спорта в течение семнадцати лет, при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины и Киевской городской государственной администрации.

"Мы вместе с огромной командой всеми силами стараемся выполнять свою работу максимально хорошо. В том числе и для того, чтобы показать высокий уровень организации спортивных мероприятий в Украине. И мы хотим, чтобы те спортсмены, которые приезжают в нашу страну, потом рассказывали на мировых соревнованиях о то, что в Украине проходят такие замечательные спортивные мероприятия. в этом году нам удалось достичь такого результата на 100%, а это означает лишь одно – следующем году к нам приедут еще больше участников! " - отмечает Олимпийская чемпионка, организатор "Ukraine International Cup 2019" Стелла Захарова.

В этом году Турнир объединил рекордное количество спортсменов из двадцати лучших гимнастических стран мира: Украины, Австралия, Вьетнам, Ирландия, Малайзия, Мальта, Монако, Словения, Латвия, Израиль, Испания, Польша, Хорватия, Египет, Дания, Турция, Грузия, Литва, Франция, Финляндия. Всего в Украине приезжают более ста спортсменов. На помосте киевского дворца спорта можно было увидеть выступления спортсменов юниоров и сеньоров, которые демонстрировали свое мастерство и ловкость во всех гимнастических дисциплинах. Посмотреть на настоящих мастеров своего дела собрались тысячи зрителей со всей Украины.

Торжественное открытие турнира сопровождалось выступлениями воздушных гимнастов и украинских артистов: дуэта Анна-Мария, певицы Милы Нитич, группы Action и Opium. Не обошлись бы соревнования и без партнеров, которые предоставляли свою помощь на протяжении всего турнира.

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