В США тренеры сборной годами насиловали спортсменок

Шесть американских пловчих заявили, что годами подвергались сексуальному насилию со стороны тренеров и подали в суд на Федерацию плавания США, сообщает NBC.

В числе пострадавших - Дебра Гроденски, Сюзетт Моран, Трейси Палмеро и еще три спортсменки, пожелавшие остаться анонимными. Обвинения выдвинуты против бывшего директора сборной США Эверетта Учиямы, а также экс-тренеров национальной команды Митча Айви и Эндрю Кинга.

Сюзетт Моран thedailybeast.com

Гроденски заявила, что подвергалась сексуальному насилию со стороны Кинга с 11 до 16 лет в 1980-х. 51-летняя женщина призналась, что долгое время страдала депрессией. В 2010 году Кинг был приговорен к 40 годам тюрьмы за многочисленные случаи растления малолетних.

Дебра Гроденски thedailybeast.com

Моран выдвинула схожие обвинения против Айви. По ее словам, насилие над ней привело к тому, что она забеременела в 17 лет и была вынуждена сделать аборт. 46-летняя Палмеро заявила о насилии со стороны Учиямы.

Эндрю Кинг thedailybeast.com

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский мастер спорта по скалолазанию Павел Векла рассказал, что в период с 2005 по 2013 год подвергался сексуальному насилию со стороны тренера сборной Украины по скалолазанию Артура Печия.

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