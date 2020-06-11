Главная Новости
11 июня • обновлено в 19:36
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

В США тренеры сборной годами насиловали спортсменок

2.6т
Читать материал на украинском

Шесть американских пловчих заявили, что годами подвергались сексуальному насилию со стороны тренеров и подали в суд на Федерацию плавания США, сообщает NBC.

В числе пострадавших - Дебра Гроденски, Сюзетт Моран, Трейси Палмеро и еще три спортсменки, пожелавшие остаться анонимными. Обвинения выдвинуты против бывшего директора сборной США Эверетта Учиямы, а также экс-тренеров национальной команды Митча Айви и Эндрю Кинга.

Сюзетт Моран

Сюзетт Моран

thedailybeast.com

Гроденски заявила, что подвергалась сексуальному насилию со стороны Кинга с 11 до 16 лет в 1980-х. 51-летняя женщина призналась, что долгое время страдала депрессией. В 2010 году Кинг был приговорен к 40 годам тюрьмы за многочисленные случаи растления малолетних.

Дебра Гроденски

Дебра Гроденски

thedailybeast.com

Моран выдвинула схожие обвинения против Айви. По ее словам, насилие над ней привело к тому, что она забеременела в 17 лет и была вынуждена сделать аборт. 46-летняя Палмеро заявила о насилии со стороны Учиямы.

Эндрю Кинг

Эндрю Кинг

thedailybeast.com

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский мастер спорта по скалолазанию Павел Векла рассказал, что в период с 2005 по 2013 год подвергался сексуальному насилию со стороны тренера сборной Украины по скалолазанию Артура Печия.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теги
насилие сексуальное насилие Сексуальные домогательства
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 070.

    Вылечились: 13 141. Умерли: 854.

  • В мире заболели более 7,4 млн человек, погибли – больше 416 тысяч.

  • Шмыгаль назвал условие ужесточения карантина в Украине.

  • Инфекционист предупредил о резком росте количества больных COVID-19 в Украине и дал прогноз на июнь.

  • Назван главный способ передачи коронавируса – на него приходится 90% случаев.

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Hellraisers
VS
North
Победа North с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
Heroic
VS
Singularity
Победа Heroic с форой в -5,5 раунда на второй карте
1.80 Сделать ставку
forZe
VS
Sprout
Победа forZe
1.70 Сделать ставку
HAVU
VS
Virtus.pro
Тотал больше 2,5 карт
1.98 Сделать ставку
FaZe
VS
NiP
Тотал больше 2,5 карт
1.87 Сделать ставку
Бавария
VS
Боруссия М
Боруссия М с форой (+1.5)
1.92 Сделать ставку
Фортуна
VS
Боруссия Д
Тотал больше 3
1.75 Сделать ставку
Падерборн
VS
Вердер
Победа Вердера с форой (0)
1.68 Сделать ставку
Вольфсбург
VS
Фрайбург
Тотал меньше 3
1.65 Сделать ставку
Espada
VS
NaVi Junior
Победа Espada с форой в -1,5 карты
1.52 Сделать ставку