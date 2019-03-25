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В России марафон завершился смертельной трагедией

2.2тЧитать материал на украинском

В селе Ширяево (Самарская область) на лыжном марафоне "Самарская лука-2019" скончался один из спортсменов. Забег был на 40 километров.

Владимир Красовский

Владимир Красовский

syzran-small.ru

Лыжник прошел первые пять километров дистанции, после чего потерял сознание. Прибывшая на место происшествия медицинская бригада констатировала его смерть. Причины трагедии не сообщаются.

"Во время гонки скоропостижно ушел из жизни Красовский Владимир. Остановилось сердце… Ему было всего 35 лет. Даже не хочется в это верить. Жизнерадостный, отзывчивый, добрый, справедливый, серьезный на тренировках — таким мы его запомним на всю жизнь", — говорится в некрологе издания syzran-small.ru.

Отмечается, что Красовский имел медицинский допуск и ранее участвовал в соревнованиях.

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Тема
лыжные гонки
Место
РоссияСамара
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