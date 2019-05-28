В России атлет умер, уронив на себя штангу в 180 кг: момент попал на видео

Трагический эпизод произошел на открытом чемпионате города Шахты по пауэрлифтингу. Российский спортсмен умер, уронив на себя 180-килограммовую штангу

Игорь Галушкин, выступавший в категории 90 кг, выполнял жим лежа и не удержал снаряд. Ассистенты, которые должны были страховать спортсмена не справились с своими обязанностями и упавшая штанга разорвала ему диафрагму, сломав несколько ребер.

Галушкина доставили в отделение городской больницы, слишком поздно диагностировав страшную травму. Спустя непродолжительное время атлет скончался. У него осталась жена и двое малолетних детей.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский спортсмен Ярослав Радашкевич получил страшные травмы на соревнованиях по пауэрлифтингу, которые прошли в Хабаровске.

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