В России атлет сломался, приседая со штангой: кошмарный момент попал на видео

Российский спортсмен Ярослав Радашкевич получил страшные травмы на соревнованиях по пауэрлифтингу, которые прошли в Хабаровске.

"Закрытый перелом двух берцовых костей сразу на одной ноге, полный перелом голени. Врач сказал, что это серьезная травма", – отметил Радашкевич.

Атлет рассказал подробности происшествия.

"Я так думал, что у меня связка просто потянута, поэтому не обращал внимания, просто обезболивающие пил, тренировался, готовился. Приехал, начал с веса в приседаниях, который в зале очень легко выполнял, - 250 кг. По идее должен был на состязаниях намного больше присесть. Первые два подхода этот же вес, стартовый, не смог присесть. Меня в первом-втором подходе скосило немного, колени вовнутрь, наружу, затрясло. И после этого усилилась боль в голени. Ну и в третьем подходе вышел, думаю: присяду так присяду, нет так нет", - подытожил россиянин.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть это кошмарное видео.

Фото: Амур.инфо

Фото: Амур.инфо

Фото: Амур.инфо

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в первом тайме матча 1/4 финала Лиги чемпионов между командами"Манчестер Юнайтед" и "Барселоной" нападающий испанцев Лионель Месси после столкновения с Крисом Смоллингом получил жуткую травму.

О спорте и не только – в нашем Instagram!