ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

В России атлет сломался, приседая со штангой: кошмарный момент попал на видео

231.9тЧитать материал на украинском

Российский спортсмен Ярослав Радашкевич получил страшные травмы на соревнованиях по пауэрлифтингу, которые прошли в Хабаровске.

"Закрытый перелом двух берцовых костей сразу на одной ноге, полный перелом голени. Врач сказал, что это серьезная травма", – отметил Радашкевич.

Атлет рассказал подробности происшествия.

"Я так думал, что у меня связка просто потянута, поэтому не обращал внимания, просто обезболивающие пил, тренировался, готовился. Приехал, начал с веса в приседаниях, который в зале очень легко выполнял, - 250 кг. По идее должен был на состязаниях намного больше присесть. Первые два подхода этот же вес, стартовый, не смог присесть. Меня в первом-втором подходе скосило немного, колени вовнутрь, наружу, затрясло. И после этого усилилась боль в голени. Ну и в третьем подходе вышел, думаю: присяду так присяду, нет так нет", - подытожил россиянин.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть это кошмарное видео.

В России атлет сломался, приседая со штангой: кошмарный момент попал на видео

Фото: Амур.инфо

В России атлет сломался, приседая со штангой: кошмарный момент попал на видео

Фото: Амур.инфо

В России атлет сломался, приседая со штангой: кошмарный момент попал на видео

Фото: Амур.инфо

Новости
Упал в судорогах: жуткий инцидент на теннисном матче попал в эфир

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в первом тайме матча 1/4 финала Лиги чемпионов между командами"Манчестер Юнайтед" и "Барселоной" нападающий испанцев Лионель Месси после столкновения с Крисом Смоллингом получил жуткую травму.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "тяжелая атлетика" на OBOZREVATEL.

Темы
тяжелая атлетикапауэрлифтинг
Место
РоссияХабаровск
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
69
13
Смешно
2
Интересно
74
Печально
14
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Факторович Фактор
Факторович Фактор
Дебил а не спортсмен. При таких нагрузках должен быт очень мощным именно СКЕЛЕТ.А не большая мышечная масса при тонкости и хрупкости костей. Вес и дикую нагрузку держит - костяк,скелет (механика) ,а помогают ему в этому (помощь) -мышцы и сухожилия (в основном как связка между скелетом и мышечной тканью).Химии меньше жрать надо !!!!!.Придурок.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Борисс Робот
Борисс Робот
Факторович Фактор, а из чего состоит костяк...??? кость...??? и чем покрыта...??? а на счет химии, это вопрос... химиков много я бы даже сказал в их среде почти все поголовно... но не у всех лифтеров ломаются кости...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения