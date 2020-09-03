В Иране чемпиона по борьбе приговорили к смертной казни: спортивные итоги 2 сентября

Иранского чемпиона по борьбе Навида Афкари приговорили к смертной казни за протесты против властей, а лидер "Динамо" Николай Шапаренко покинул сборную Украины перед матчем Лиги наций.

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