Главная Новости
18 мая • обновлено в 01:41
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

В доме экс-звезды MLB Карла Кроуфорда утонули женщина и 5-летний ребенок

9.9т
Читать материал на украинском

В доме звезды Американской лиги бейсбола (MLB) Карла Кроуфорда утонули пятилетний ребенок и 24-летняя Бетани Лартиг.

В доме экс-звезды MLB произошла смертельная трагедия

Погибшая Бетани Лартиг и особняк, где произошла трагедия

Погибшая Бетани Лартиг и особняк, где произошла трагедия

The Sun

Как сообщает The Sun, Кроуфорд организовал дома небольшую вечеринку из шести человек. В процессе произошел трагический инцидент: пятилетний ребенок упал в бассейн, а находившаяся поблизости девушка бросилась его спасать. Оба захлебнулись. Прибывшим медикам не удалось вернуть их к жизни.

Бетани Лартиг

Бетани Лартиг

facebook/Bethany Lartigue

Бетани Лартиг

Бетани Лартиг

facebook/Bethany Lartigue

Бетани Лартиг

Бетани Лартиг

facebook/Bethany Lartigue

Бетани Лартиг

Бетани Лартиг

facebook/Bethany Lartigue

Как сообщал OBOZREVATEL, рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул во время тренировки в Енисее.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "бейсбол" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
бейсбол
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
0
Смешно
0
Интересно
14
Печально
4
Трэш
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 291.

    Вылечились: 5116. Умерли: 514.

  • В мире заболели более 4,7 млн человек, погибли – более 313 тысяч.

  • В Испании рекордно упала смертность от коронавируса – самая низкая за 2 месяца.

  • Ученые назвали источником происхождения COVID-19 не рынок в Ухане, а человека.

  • Иммунолог предупредил Украину об инфекциях, страшнее коронавируса. Миру грозит новая пандемия.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Syman
VS
LDLC
Победа Syman с форой в -1,5 карт
1.95 Сделать ставку
Endpoint
VS
AVEZ
Победа Endpoint с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
Nemiga
VS
Alternate aTTaX
Победа Nemiga
1.70 Сделать ставку
Astralis
VS
G2
Победа Astralis с форой в -2,5 карты
2,11 Сделать ставку
Sprout
VS
Complexity
Победа Complexity с форой в -1,5 карты
2,42 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
Hard Legion
Победа Hard Legion с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
БАТЭ
Победа БАТЭ с форой (0)
1.69 Сделать ставку
NiP
VS
Heretics
Победа Heretics с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
Team Secret
VS
SMASH
Победа Team Secret
2,01 Сделать ставку
sAw
VS
KPI
Победа KPI с форой в +1,5 карты
1.78 Сделать ставку