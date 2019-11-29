"Ужасное начало": российский спорт постигла очередная неудача

Российский лыжник Сергей Устюгов не сумел пройти отбор в полуфинал спринта классическим стилем на этапе Кубка мира в финской Руке из-за дисквалификации за фальстарт.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", сначала ошибку при старте допустил швед Оскар Свенссон, за что был предупрежден организаторами. Затем нервы сдали и у Устюгова, фальстарт которого привел к дисквалификации по правилам Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Сергей Устюгов
Спорт-Экспресс
Что касается шведского лыжника, то он сумел достичь финала, который еще не начался.
"Это просто ужасное начало сезона", – написал Устюгов в своем Instagram-аккаунте.
Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины понесла серьезную потерю перед стартом первого этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
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