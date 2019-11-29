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30 ноября • обновлено в 10:58
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"Ужасное начало": российский спорт постигла очередная неудача

4.8т
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Российский лыжник Сергей Устюгов не сумел пройти отбор в полуфинал спринта классическим стилем на этапе Кубка мира в финской Руке из-за дисквалификации за фальстарт.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", сначала ошибку при старте допустил швед Оскар Свенссон, за что был предупрежден организаторами. Затем нервы сдали и у Устюгова, фальстарт которого привел к дисквалификации по правилам Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Сергей Устюгов

Сергей Устюгов

Спорт-Экспресс

Что касается шведского лыжника, то он сумел достичь финала, который еще не начался.

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"Это просто ужасное начало сезона", – написал Устюгов в своем Instagram-аккаунте.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины понесла серьезную потерю перед стартом первого этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

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Персона
Сергей Устюгов
Место
Финляндия
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
у скрепоносов без мильдония как то туговато идет...
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Ш. Олег
Ш. Олег
Пускай на старте счастье подкачало, не падай духом, взрослый и юнец! Не страшно, коль печальный был начало, ведь главное - хорошая конец. :)
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Ш. Олег
Ш. Олег
О, уже исправили заголовок? Ну, значит, не зря я стишок написал. :)
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