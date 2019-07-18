"Умоляет": у Хабиба дерзко высказались о легендарном Мейвезере

В команде российского бойца, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова заявили, что постоянно получают предложения провести бой от американца Флойда Мейвезера.

"Флойд Мейвезер до сих пор выпрашивает у нас поединок. Каждую неделю на связь выходят люди по вопросу боя Флойда и Хабиба. Но пока нас не интересует такой поединок", — заявил менеджер россиянина Али Абдель-Азиз.

Хабиб Нурмагомедов и Флойд Мейвезер Reuters globallookpress.com

Он также сообщил, что сейчас внимание его подопечного сосредоточено на ближайшем бое с Дастином Порье, который состоится 7 сентября.

"Сейчас все внимание на Порье. Потом в очереди стоит парень в дешевых очках (Тони Фергюсон). Убийц в этой весовой категории достаточно. Не исключаю, что сначала соперником Хабиба будет Сент-Пьер, а потом уже Фергюсон", — цитирует Абдель-Азиза TMZ.

Для Хабиба поединок с Порье будет второй защитой чемпионского пояса. Ранее он защитил титул в бою с Конором Макгрегором.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне глава UFC сделал заявление о супербое — реванше между Конором и Хабибом.

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