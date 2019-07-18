Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

"Умоляет": у Хабиба дерзко высказались о легендарном Мейвезере

1.3т Читать материал на украинском

В команде российского бойца, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова заявили, что постоянно получают предложения провести бой от американца Флойда Мейвезера.

"Флойд Мейвезер до сих пор выпрашивает у нас поединок. Каждую неделю на связь выходят люди по вопросу боя Флойда и Хабиба. Но пока нас не интересует такой поединок", — заявил менеджер россиянина Али Абдель-Азиз.

Хабиб Нурмагомедов и Флойд Мейвезер

Хабиб Нурмагомедов и Флойд Мейвезер

Reuters globallookpress.com

Он также сообщил, что сейчас внимание его подопечного сосредоточено на ближайшем бое с Дастином Порье, который состоится 7 сентября.

Новости
Хабиб напал на чемпиона UFC и свалил его, применив болевой прием — опубликовано видео

"Сейчас все внимание на Порье. Потом в очереди стоит парень в дешевых очках (Тони Фергюсон). Убийц в этой весовой категории достаточно. Не исключаю, что сначала соперником Хабиба будет Сент-Пьер, а потом уже Фергюсон", — цитирует Абдель-Азиза TMZ.

Для Хабиба поединок с Порье будет второй защитой чемпионского пояса. Ранее он защитил титул в бою с Конором Макгрегором.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне глава UFC сделал заявление о супербое — реванше между Конором и Хабибом.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Хабиб Нурмагомедов Флойд Мейвезер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel