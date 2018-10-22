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Украинцы завоевали первое ''золото'' на ''Играх непокоренных''

7.3тЧитать материал на украинском

Сергей Ильчицкий и Александр Белобоков принесли украинской сборной первые золотые медали на международных соревнованиях Invictus Games Sydney 2018 ("Игры непокоренных").

Украинцы показали лучшие результаты в дисциплине гребля на тренажере в категориях Men's IR6 и IR3 скорость за одну минуту.

Спортсменов поздравил президент Петр Порошенко.

Новости
Украина завоевала историческое "золото" на "Играх непокоренных"

"Первые золотые медали для украинской сборной на Invictus Games Sydney 2018! Поздравляем Александра Белобокова и Сергея Ильчицького, которые получили эти впечатляющие победы в гребле на тренажерах. Так держать! Не снижайте темпов", - написал глава государства в Twitter.

Украинцы завоевали первое ''золото'' на ''Играх непокоренных''
Украинцы завоевали первое ''золото'' на ''Играх непокоренных''
Украинцы завоевали первое ''золото'' на ''Играх непокоренных''

Ранее первую медаль украинской сборной принеси Денис Фищук, который завоевал бронзу в велогонке на время.

Кроме того, в МВД поздравили Юрия Дмитренко из патрульной полиции с 4-м местом в общем турнире.

Invictus Games - международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, которые основал в 2014 году британский принц Гарри, цель соревнований - честь военных ветеранов, поддержка их реабилитации и адаптационная помощь людям, которые были ранены и потеряли здоровье во время военной службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на соревнованиях украинцев приветствуют фразой ''Слава Україні!''.

Персона
Петр Порошенко
Место
АвстралияСидней
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Пэтрэнко Изя
Пэтрэнко Изя
гребля на тренажере, прыжки в сторону, заплыв брассом на асфальте, хоккей на песке, прыжки с 10-метровой вышки в ведро с водой, футбол на минном поле....Олимпийцы, однако.
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Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
Недостатка кандидатов в сборную "непокорённых" на окраине в ближайшее время не ожидается.Что ни день,то очередной зашквар.Скоро нормальным спортом некому будет заниматься.
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