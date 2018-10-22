Украинцы завоевали первое ''золото'' на ''Играх непокоренных''

Сергей Ильчицкий и Александр Белобоков принесли украинской сборной первые золотые медали на международных соревнованиях Invictus Games Sydney 2018 ("Игры непокоренных").

Украинцы показали лучшие результаты в дисциплине гребля на тренажере в категориях Men's IR6 и IR3 скорость за одну минуту.

Спортсменов поздравил президент Петр Порошенко.

"Первые золотые медали для украинской сборной на Invictus Games Sydney 2018! Поздравляем Александра Белобокова и Сергея Ильчицького, которые получили эти впечатляющие победы в гребле на тренажерах. Так держать! Не снижайте темпов", - написал глава государства в Twitter.

Ранее первую медаль украинской сборной принеси Денис Фищук, который завоевал бронзу в велогонке на время.

Кроме того, в МВД поздравили Юрия Дмитренко из патрульной полиции с 4-м местом в общем турнире.

Вітаємо нашого Юрія Дмитренка з патрульної поліції з чудовим результатом у веслуванні та 4-м місцем у загальному заліку #InvictusGames2018! 🎉 Україна пишається тобою🇺🇦 pic.twitter.com/eJDT8TC2ae — МВС України (@MVS_UA) 22 октября 2018 г.

Invictus Games - международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, которые основал в 2014 году британский принц Гарри, цель соревнований - честь военных ветеранов, поддержка их реабилитации и адаптационная помощь людям, которые были ранены и потеряли здоровье во время военной службы.

Перші золоті медалі для української збірної на Invictus Games Sydney 2018!



Вітаємо Олександра Бєлобокова та Сергія Ільчицького, які здобули ці вражаючі перемоги з веслування на тренажерах.



Так тримати! Не знижуйте темп 🙂#IAM #IG2018 pic.twitter.com/iw8aLUAO5k — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, на соревнованиях украинцев приветствуют фразой ''Слава Україні!''.