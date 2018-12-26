Украинец Адам Тухаев сенсационно стартовал на чемпионате мира по блицу и рапиду в Санкт-Петербурге, обыграв действующего чемпиона мира по классическим шахматам Магнуса Карлсена.
Норвежец добился большого перевеса в партии с нашим гроссмейстером, однако неожиданно не уследил за временем хода. Благодаря этому Адам Тухаев добыл первую победу на мировом первенстве.
Адам Тухаев и Магнус Карлсен
wrbc2018.com
Адам Тухаев
wrbc2018.com
Адам Тухаев и Магнус Карлсен
wrbc2018.com
Адам Тухаев и Магнус Карлсен
wrbc2018.com
Адам Тухаев
wrbc2018.com
Адам Тухаев и Магнус Карлсен
wrbc2018.com
Адам Тухаев и Магнус Карлсен
wrbc2018.com
Магнус Карлсен - первый в истории шахмат абсолютный чемпион мира. С 2013 норвежец владеет титулом чемпиона мира по классическим шахматам, в 2014-2016 он был лучшим на планете по рапиду, а в 2014-2015 и 2017 годах завоевывал шахматную корону по блицу.
Магнус Карлсен
Как сообщал OBOZREVATEL, уроженец Симферополя, заслуженный мастер спорта Украины, сбежавший в Россию гроссмейстер Сергей Карякин, ставший доверенным лицом Путина на прошедших президентских выборах, обвинил Украину в том, что в свое время не смог достойно соперничать с норвежским шахматистом Магнусом Карлсеном.
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