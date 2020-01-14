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14 января • обновлено в 18:28
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Украинский пловец в драматичной борьбе завоевал медаль на престижном турнире в Китае

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Украинский пловец Андрей Говоров завоевал "серебро" на престижных соревнованиях Серия чемпионов FINA в Шэньчжэне (Китай). Украинец занял второе место на дистанции 50 метров баттерфляем.

Андрей Говоров

Андрей Говоров

swimswam.com

Говоров на мизерное время – всего лишь 0,02 секунды – отстал от победителя – бразильца Николаса Сантоса, преодолевшего 50-метровку за 23,28 секунды. Результат украинского пловца – 23,30. Третьим оказался россиянин Олег Костин – 23,42 секунды.

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Серия чемпионов была учреждена Международной федерацией плавания в минувшем сезоне. Второй этап соревнований 2020 года состоится в Пекине 18–19 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский пловец Михаил Романчук установил мировой рекорд на дистанции 1,5 километра вольным стилем на этапе Кубка мира в Катаре.

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Автор
Денис Карпов
Тема
плавание
Персона
Андрей Говоров
Место
Китай Шэньчжэнь
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