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24 марта • обновлено в 00:18
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Украинский боец MMA не может вернуться домой из-за коронавируса

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Украинский боец MMA и ветеран АТО Роберт Воробьев, который сейчас находится в Таиланде, не может вернуться домой из-за запрета на перелеты, введенного в стране.

Как сообщил Илья Зелинский у себя в Facebook, на территории Таиланда находятся около 700 украинцев, которые не могут вернуться на родину. Наше консульство не сумело оказать гражданам должную помощь, предложив вылететь в Киев из катарской Дохи. Проблема заключается в том, что даже при наличии билета украинцы не смогут попасть домой из-за отсутствия необходимой договоренности с Катаром.

Роберт Воробьев

Роберт Воробьев

XSport.ua

Стоит отметить, что на счету 28-летнего Воробьева восемь побед и одно поражение в девяти поединках MMA. Он выступает в полусредней весовой категории.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист иранского клуба "Шахр Ходр" Мирослав Славов пытался экстренно вернуться на родину, но столкнулся с трудностями из-за подставы со стороны российского авиаперевозчика.

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Темы
Коронавирус MMA
Место
Таиланд
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