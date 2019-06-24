Украинские стрелки установили рекорд Европейских игр

Украинские стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук установили исторический рекорд Европейских игр.

Лучшая команда Украины в 2018 году на соревнованиях в Минске прошла первый раунд квалификации в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров, показав результат в рекордные для Евроигр 370 очков, пишет XSPORT.

При этом, по невероятному стечению обстоятельств, наши спортсмены не смогли пробиться в медальный финал. В полуфинале украинские стрелки встречались со второй командой Беларуси, которая прошла квалификацию с последнего места и уступила ей в одно очко.

Елена Костевич НОК Украины

После квалификации у Костевич возникли проблемы с пистолетом, что и привело команду к обидному поражению.

Таким образом, действующая чемпионка мира Костевич осталась без медали Европейских игр.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины вошла в тройку лучших медального зачета Европейских игр-2019.

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