Украинские стрелки установили рекорд Европейских игр

Украинские стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук установили исторический рекорд Европейских игр.
Лучшая команда Украины в 2018 году на соревнованиях в Минске прошла первый раунд квалификации в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров, показав результат в рекордные для Евроигр 370 очков, пишет XSPORT.
При этом, по невероятному стечению обстоятельств, наши спортсмены не смогли пробиться в медальный финал. В полуфинале украинские стрелки встречались со второй командой Беларуси, которая прошла квалификацию с последнего места и уступила ей в одно очко.
Елена Костевич
НОК Украины
После квалификации у Костевич возникли проблемы с пистолетом, что и привело команду к обидному поражению.
Таким образом, действующая чемпионка мира Костевич осталась без медали Европейских игр.
Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины вошла в тройку лучших медального зачета Европейских игр-2019.
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