ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

Украинские стрелки установили рекорд Европейских игр

972Читать материал на украинском

Украинские стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук установили исторический рекорд Европейских игр.

Лучшая команда Украины в 2018 году на соревнованиях в Минске прошла первый раунд квалификации в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров, показав результат в рекордные для Евроигр 370 очков, пишет XSPORT.

При этом, по невероятному стечению обстоятельств, наши спортсмены не смогли пробиться в медальный финал. В полуфинале украинские стрелки встречались со второй командой Беларуси, которая прошла квалификацию с последнего места и уступила ей в одно очко.

Новости
Украина на Европейских играх-2019: все результаты и расписание

Елена Костевич

Елена Костевич

НОК Украины

После квалификации у Костевич возникли проблемы с пистолетом, что и привело команду к обидному поражению.

Таким образом, действующая чемпионка мира Костевич осталась без медали Европейских игр.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины вошла в тройку лучших медального зачета Европейских игр-2019.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Европейские игры 2019" на OBOZREVATEL.

Темы
Европейские игры 2019Пулевая стрельба
Персона
Елена Костевич
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel